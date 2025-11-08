Талибы* запретили женщинам без бурок посещать больницы и госучреждения в Герате

Власти провинции Герат в Афганистане ввели новые ограничения для женщин, касающиеся правил ношения традиционной одежды. Согласно распоряжению Управления по поощрению добродетели и предотвращению порока, женщинам запрещено появляться в медицинских учреждениях и других государственных структурах без полного закрытия лица и тела с помощью бурки. Об этом передаёт портал Khaama press.