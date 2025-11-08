NBC: Трамп хочет купить крупные склады для размещения иностранцев перед высылкой

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность приобрести крупные склады, чтобы переоборудовать их в центры содержания нелегальных мигрантов перед депортацией. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на представителей министерства внутренней безопасности и Белого дома.
«Администрация Трампа изучает возможность покупки складов, которые были спроектированы для таких клиентов, как Amazon, и переоборудования их в центры содержания под стражей иммигрантов перед их депортацией», — говорится в сообщении.
Отмечается, что речь идёт о складах на юге США, расположенных рядом с аэропортами — именно оттуда, как правило, отправляют мигрантов обратно. При этом переговоры по сделке находятся на ранней стадии, а сумма возможного контракта пока не раскрывается.
Ранее глава Белого дома распорядился о задействовании силовых ведомств США для подавления массовых беспорядков среди мигрантов в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Он также заявлял, что лично «отправится патрулировать улицы Вашингтона».