В Белом доме опровергли слова Орбана о санкциях: вот что он не так понял

Белый дом опроверг заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана о том, что США сняли санкции с поставок российских энергоносителей в Венгрию бессрочно. Венгрия освобождена от американских санкций лишь на год, информирует агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Белого дома, пожелавшего сохранить анонимность.