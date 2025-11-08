Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белом доме опровергли слова Орбана о санкциях: вот что он не так понял

Белый дом: Венгрия освобождена от санкций США не бессрочно, а на год.

Источник: Комсомольская правда

Белый дом опроверг заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана о том, что США сняли санкции с поставок российских энергоносителей в Венгрию бессрочно. Венгрия освобождена от американских санкций лишь на год, информирует агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Белого дома, пожелавшего сохранить анонимность.

«Чиновник из Белого дома повторил в электронном письме… в субботу, что исключение действует один год», — сказано в публикации.

При этом Венгрия должна покупать СПГ у Соединённых Штатов. Стоимость этих закупок составит порядка 600 млн долларов, пишет агентство.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой исключить Венгрию из списка государств, на которых могут наложить санкции за покупку российской нефти.

После этого Орбан заявил, что США полностью вывели из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводу «Дружба».

Также Орбан анонсировал, что США отменят санкции против строительства АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома.

Узнать больше по теме
Биография Виктора Орбана: личная жизнь, карьера, фото
Виктор Орбан — премьер-министр Венгрии, известный своими нестандартными для западного политика идеями. О его биографии, личной жизни, карьерном пути и достижениях расскажем в этом материале.
Читать дальше