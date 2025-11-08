В Белом доме опровергли слова Орбана о санкциях: вот что он не так понял

Белый дом опроверг заявление главы венгерского правительства Виктора Орбана о том, что США сняли санкции с поставок российских энергоносителей в Венгрию бессрочно. Венгрия освобождена от американских санкций лишь на год, информирует агентство Reuters со ссылкой на чиновника из Белого дома, пожелавшего сохранить анонимность.
«Чиновник из Белого дома повторил в электронном письме… в субботу, что исключение действует один год», — сказано в публикации.
При этом Венгрия должна покупать СПГ у Соединённых Штатов. Стоимость этих закупок составит порядка 600 млн долларов, пишет агентство.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой исключить Венгрию из списка государств, на которых могут наложить санкции за покупку российской нефти.
После этого Орбан заявил, что США полностью вывели из-под санкций поставки российских энергоносителей в Венгрию по трубопроводу «Дружба».
Также Орбан анонсировал, что США отменят санкции против строительства АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома.