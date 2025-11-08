Пожар на складе парфюмерии на северо-западе Турции унес жизни 6 человек

Причина возгорания в провинции Коджаэли пока не установлена. Пожар вспыхнул около 9 утра по местному времени, и, по сообщениям местных СМИ, ему предшествовало несколько взрывов. На место происшествия сразу прибыли службы экстренного реагирования и пожарные, которым удалось взять огонь под контроль в течение часа.