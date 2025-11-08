Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Я не безумец»: Глава МО Бельгии оправдался за призыв «стереть Москву с карты мира»

Министр обороны Бельгии Тео Франкен, ранее допустивший резкие высказывания в адрес России, попытался оправдаться перед пользователями социальных сетей. На своей странице в платформе X он ответил на многочисленные обвинения в неадекватном поведении.

Источник: Life.ru

«Я хочу заявить следующее. Оскорбления, которые люди используют в соцсетях, потрясают. Нет, я не “безумец”, которого следовало бы “запереть” или “уничтожить”, — говорится в публикации министра.

В этом же сообщении Франкен повторил ранее высказанное предположение о возможной причастности России к инцидентам с беспилотными аппаратами на территории Бельгии. При этом он не привёл каких-либо доказательств своей версии, лишь заявив о раздражении некоторых пользователей подобными обвинениями в адрес Москвы.

Ранее посольство России в Бельгии отметило, что все обвинения строятся на принципе highly likely (весьма вероятно — мем, который вошёл в обиход русского интернета в 2018 году после заявления тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея Скрипаля). Дипломаты подчеркнули отсутствие у Российской Федерации как мотивов, так и интересов для организации подобных инцидентов. До этого сообщалось, что Бельгия проведёт экстренное заседание Совета по национальной безопасности из-за инцидентов с дронами. Кроме того, страна планирует инициировать консультации с НАТО по 4-й статье договора.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше