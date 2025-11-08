«Я не безумец»: Глава МО Бельгии оправдался за призыв «стереть Москву с карты мира»

Ранее посольство России в Бельгии отметило, что все обвинения строятся на принципе highly likely (весьма вероятно — мем, который вошёл в обиход русского интернета в 2018 году после заявления тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о «высокой вероятности» причастности России к отравлению Сергея Скрипаля). Дипломаты подчеркнули отсутствие у Российской Федерации как мотивов, так и интересов для организации подобных инцидентов. До этого сообщалось, что Бельгия проведёт экстренное заседание Совета по национальной безопасности из-за инцидентов с дронами. Кроме того, страна планирует инициировать консультации с НАТО по 4-й статье договора.