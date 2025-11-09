Харьков остался без энергоснабжения, жители сообщают о ярких вспышках в небе

Ранее сообщалось, что в Киеве, Харькове и ряде областей Украины введены аварийные отключения электроэнергии. Об этом написал в социальных сетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*. Компания «Укрэнерго» объявила о введении экстренных отключений света в ряде регионов, не уточняя их перечень. Указанные меры будут действовать до стабилизации работы энергосистемы. При этом в некоторых областях сохраняется практика плановых отключений по графику и ограничения мощности для предприятий.