На Украине арестовали офицера, который подвел военных под атаку

На Украине арестовали командира батальона ВСУ, который выстроил своих подчиненных на торжественное награждение, а по ним нанесли удар. В результате произошедшего восемь военнослужащих погибли, еще шестеро пропали без вести, а 40 человек получили ранения. При этом в тот день была плохая погода, поэтому они сочли организацию подобного праздника безопасной.