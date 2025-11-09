На Украине арестовали офицера, который подвел военных под атаку

На Украине арестовали командира батальона ВСУ, который выстроил своих подчиненных на торжественное награждение, а по ним нанесли удар. В результате произошедшего восемь военнослужащих погибли, еще шестеро пропали без вести, а 40 человек получили ранения. При этом в тот день была плохая погода, поэтому они сочли организацию подобного праздника безопасной.
На Украине будут судить офицера, которого обвиняют в небрежном отношении к военной службе, рассказали в государственном бюро расследований Украины.
Согласно данным следствия, 1 ноября командир батальона ВСУ организовал массовое собрание личного состава для проведения торжественных мероприятий в честь годовщины создания 35-го батальона морской пехоты. В это время по ним нанесли удар, в ходе которого серьезно пострадали военнослужащие. Обвинение считает, что решение командира о построении шло вразрез с действующими требованиями и распоряжениями военного руководства, тем более в условиях повышенной угрозы.
Следствие настаивало на заключении офицера под стражу, в итоге мужчину арестовали, сообщает «Страна.ua». Его обвиняют в небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях военного положения.
«Слил» из своих".
«Страна.ua» пишет, что командир решил построить своих подчиненных для торжественного награждения с кострами и факелами в честь годовщины создания 35-го батальона морской пехоты. В результате удара ~погибли восемь человек, шестеро пропали без вести, еще 40 оказались ранены~.
«Погода была плохая, дроны над нами не висели. Скорее всего, нас кто-то “слил” из своих», — рассказал один из военнослужащих.
В начале ноября украинский журналист Дмитрий Светненко рассказал о гибели своего брата, который служил в 35-й бригаде морской пехоты:
«Собрали лучших бойцов: пехотинцев, операторов беспилотников, — на плацу для награждения. По команде, на открытой местности. Прилетела ракета, все погибли. История о халатности повторилась».
Украинская группировка «Восток» косвенно подтвердила гибель военнослужащих в Днепропетровской области в результате ракетного удара. После этого на место прибыли сотрудники службы безопасности Украины и военной прокуратуры. Они проверяли, насколько военное руководство соблюдало армейские регламенты и протоколы безопасности после объявления ракетной тревоги.
Британское издание The Telegraph также написало о гибели военнослужащих элитных войск ВСУ.
Не в первый раз.
Утром 3 ноября 2023 года военнослужащие 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ построились на церемонию награждения для «поддержания боевого духа среди измученных солдат» в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Именно по этому месту нанесли ракетный удар. В результате произошедшего ~погибли не менее 19 бойцов~, в том числе высокопоставленные офицеры и «лучшие воины бригады», пишет The Washington Post. Кроме этого, десятки военнослужащих были ранены.
На Украине и раньше проходили подобные церемонии, однако обычно их проводили в хорошо защищенном бункере, а вместе собирали только 30 человек. Однако в тот роковой день церемонию решили провести под открытым небом, причем в ней участвовали примерно сто военнослужащих.
«Все злятся на командование. Они могли отдать приказ перенести все в другое место или в какое-нибудь укрытие. Почему этого не произошло, я не знаю. Это глупость военного руководства», — сказал собеседник WP.
Государственное бюро расследований Украины тогда тоже возбудило дело в отношении неназванного бойца за небрежное отношение к военной службе, совершенное в условиях военного положения. Позднее президент Украины Владимир Зеленский объявил об отстранении от должности Дмитрия Лысюка, он как раз был командиром 128-й бригады.