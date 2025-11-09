Вучич намерен обратиться к США с просьбой о приостановке санкций против NIS

Вучич 7 ноября обсудил с послом РФ в Сербии Александром Боцан-Харченко вопросы газоснабжения Сербии и ситуацию с санкциями против NIS.
«По вопросу NIS следующая неделя для нас будет исключительно важной. Ожидаю, что в понедельник или вторник совместно с россиянами и ещё некоторыми, кого найдет российская сторона, направим письмо правительству США, чтобы посмотреть, согласятся ли на месяц, два или три приостановить санкции, потому что мы начали перемены в менеджменте», — заявил Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Ранее Александр Вучич заявил о нежелании менять позицию страны по вопросу антироссийских санкций. Он напомнил, что решение совета национальной безопасности, принятое вскоре после начала конфликта на Украине в 2022 году, остаётся в силе. Президент подчеркнул, что отказ от введения санкций против РФ — это не его личное решение, а решение совета нацбезопасности. При этом что-либо гарантировать Сербия не может, потому что Вучич «слишком стар, чтобы легко менять своё мнение».
