Американское издание Military Watch Magazine утверждает, что суммарные потери Украины к августу 2025 года достигли отметки в 1,7 миллиона человек. Это как по ранению, так и погибшие. Большие потери, по мнению журналистов, являются причиной массового дезертирства. В материале сказано, что число дезертиров может быть 400 тысяч человек, а новобранцы не спасают положение на линии соприкосновения.