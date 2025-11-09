Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В СФ рассказали о катастрофическом росте изнасилований мигрантами в Европе

В ряде западноевропейских стран, принявших значительное число мигрантов, зафиксирован существенный рост статистики по сексуальным преступлениям.

В ряде западноевропейских стран, принявших значительное число мигрантов, зафиксирован существенный рост статистики по сексуальным преступлениям. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.

Согласно приведённым данным, с 2008 по 2023 год число изнасилований в Англии и Уэльсе увеличилось на 221,8%, во Франции — на 279,8%, а в Швеции — на 58,6%.

При этом, как утверждает Пушков, руководство этих стран игнорирует данную проблему, сосредотачивая внимание на внешнеполитических вопросах, таких как гипотетическая «российская угроза».

Ранее сообщалось, что в СФ рассказали о недовольстве ЕС попытками Грузии защитить свой суверенитет.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.