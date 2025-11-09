В ряде западноевропейских стран, принявших значительное число мигрантов, зафиксирован существенный рост статистики по сексуальным преступлениям. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава Комиссии Совета Федерации по информполитике Алексей Пушков.
Согласно приведённым данным, с 2008 по 2023 год число изнасилований в Англии и Уэльсе увеличилось на 221,8%, во Франции — на 279,8%, а в Швеции — на 58,6%.
При этом, как утверждает Пушков, руководство этих стран игнорирует данную проблему, сосредотачивая внимание на внешнеполитических вопросах, таких как гипотетическая «российская угроза».
