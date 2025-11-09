Хуситы заявили о раскрытии шпионской сети США, Израиля и Саудовской Аравии

«Министерство внутренних дел объявило о проведении широкомасштабной операции по обеспечению безопасности, в результате которой были задержаны члены шпионской сети, действовавшие по указанию совместного оперативного штаба Центрального разведывательного управления США (ЦРУ), израильской разведки “Моссад” и саудовской разведслужбы, который базируется на территории Саудовской Аравии», — говорится в заявлении, размещенном на сайте «Ансар Аллах». При этом повстанцы не уточнили, сколько именно человек было задержано.