Пресс-секретарь Трампа назвала BBC фейковым СМИ

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подвергла резкой критике британскую телерадиокомпанию BBC, обвинив её в распространении ложной информации.
Поводом для заявления стали сообщения о том, что BBC исказила содержание речи президента США Дональда Трампа, произнесённой перед штурмом Капитолия в январе 2021 года.
Левитт назвала видеоматериал телерадиокомпании «намеренно нечестным» и «избирательно отредактированным», заявив, что это служит доказательством того, что BBC является «полностью, на 100% фейковым СМИ».
Пресс-секретарь также добавила, что корпорация систематически распространяет ложные сведения о деятельности Трампа.
