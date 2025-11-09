Ричмонд
Пресс-секретарь Трампа назвала BBC фейковым СМИ

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подвергла резкой критике британскую телерадиокомпанию BBC, обвинив её в распространении ложной информации.

Поводом для заявления стали сообщения о том, что BBC исказила содержание речи президента США Дональда Трампа, произнесённой перед штурмом Капитолия в январе 2021 года.

Левитт назвала видеоматериал телерадиокомпании «намеренно нечестным» и «избирательно отредактированным», заявив, что это служит доказательством того, что BBC является «полностью, на 100% фейковым СМИ».

Пресс-секретарь также добавила, что корпорация систематически распространяет ложные сведения о деятельности Трампа.

Ранее сообщалось, что Белый дом опроверг заявление Орбана о санкциях.

