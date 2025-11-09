Захарова назвала самоубийством ограничения Евросоюза на выдачу виз россиянам

Последствия ограничения выдачи россиянам многократных шенгенских виз станут катастрофическими для Европы. Такое мнение высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Право знать» на канале ТВЦ. Видео эфира дипломат опубликовала в Telegram-канале.
Захарова указала на то, что Европа лишает себя российских туристов, приезжающих в страны ЕС легально и с финансовой подушкой в то время, как деньги европейских налогоплательщиков уходят на содержание нелегальных мигрантов и поддержку Украины.
«Я считаю, что это доведение Европы до самоубийства», — сказала дипломат.
Напомним, запрет ЕК на выдачу шенгенских мультивиз гражданам РФ вступил в силу 7 ноября. Теперь визы будут только одноразовыми и с большим количеством проверок.
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий по этому поводу заявил, что Европа снова сама себя наказала, запретив выдавать многократные шенгенские визы гражданам России.
Накануне Еврокомиссия перечислила категории россиян, которым всё же дадут шенгенские мультивизы.