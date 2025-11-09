В Госдуме отметили реакцию США на слова Токаева на саммите «С5+1»

Напомним, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Туркмении Сердар Бердымухамедов общались с лидером США Дональдом Трампом на русском языке во время саммита «Центральная Азия + США» (С5+1). На саммите присутствовали пять глав стран Центральной Азии. При этом президенты Киргизии и Таджикистана, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон, использовали свои государственные языки. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступал после республиканца и стал единственным из политиков, кто говорил на английском.