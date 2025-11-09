Приговор без чуда: Неделя, когда Запад понял, что Украина проиграла

На этом фоне его грандиозные планы «Мы сейчас военных переведём на контракт и будем платить гораздо большие зарплаты» выглядят особенно нереальными. На какие шиши, Вива?! Это тот случай, когда незламный вождь и реальность не имеют шансов на пересечение. Кстати, само наличие таких планов уже указывает на определённую степень отчаяния, потому что людоловы из ТЦК, численность которых уже довели до 100 тысяч (не считая полиции и «титушек»), не справляются — поэтому приходится пытаться заманивать в смертники деньгами. В основном безуспешно, потому что мёртвым деньги не нужны.