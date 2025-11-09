США направят посла в Боливию впервые с 2008 года

В 2008 году на тот момент президент Боливии Эво Моралес объявил посла США Филипа Голдберга персоной нон грата, обвинив его в финансировании оппозиции и поддержке беспорядков. Вскоре после этого администрация экс-президента США Джорджа Буша — младшего выслала из Вашингтона боливийского посла и причислила Боливию к разряду стран, которые игнорируют свои международные обязательства по борьбе с наркоторговлей.