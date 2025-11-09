Депутат Европарламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф в интервью немецкой газете Handelsblatt заявил, что несмотря на критику со стороны представителей блоков ХДС/ХСС, он намерен принять участие в предстоящем конгрессе в Сочи.
Политик подчеркнул, что «те, кто из блоков ХДС/ХСС считает, будто БРИКС нужно игнорировать, не разбираются в геополитике и ведут Германию и Европу в тупик, а не к светлому будущему».
Согласно источнику, поездка Нойхоффа, а также депутатов бундестага Штеффена Котре и Райнера Ротфусса и главы отделения АдГ в Саксонии Йорга Урбана будет финансироваться партией «Альтернатива для Германии». В самой партии заявляют, что цель делегации — сохранить и развивать каналы для диалога.
Известно, что недавно в Гамбурге фракция партии «Альтернатива для Германии» исключила депутата Роберта Риша из своих рядов. Причиной стало его участие в конференции антиглобалистов в Санкт-Петербурге.