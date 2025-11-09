В Колумбии пройдет саммит латиноамериканских стран и ЕС

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра сообщил, что 33 члена CELAC на четвертом по счете саммите выразят солидарность с Венесуэлой в связи с обострением напряженности в отношениях с США. Глава МИД допустил, что участники встречи могут принять декларацию в поддержку Каракаса. По оценке наблюдателей, такая декларация не получит поддержки ЕС и саммит не приведет к принятию важных решений.