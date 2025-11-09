Ричмонд
В Колумбии пройдет саммит латиноамериканских стран и ЕС

Европейский союз на саммите в Колумбии будут представлять глава Европейского совета Антониу Кошта и верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двухдневный саммит Сообщества латиноамериканских и карибских государств (CELAC) и Европейского союза (ЕС) открывается в колумбийском курортном городе Санта-Марта. Встреча на высшем уровне, основными темами которой заявлены укрепление торговых связей и борьба с организованной преступностью, пройдет в обстановке давления США на своих европейских союзников и латиноамериканские страны. Об этом пишет ТАСС.

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра сообщил, что 33 члена CELAC на четвертом по счете саммите выразят солидарность с Венесуэлой в связи с обострением напряженности в отношениях с США. Глава МИД допустил, что участники встречи могут принять декларацию в поддержку Каракаса. По оценке наблюдателей, такая декларация не получит поддержки ЕС и саммит не приведет к принятию важных решений.

Заявления президента Колумбии Густаво Петро на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке привели к всплеску конфронтации с американским лидером Дональдом Трампом, который ввел жесткие санкции и объявил республику страной, оказавшейся под полным контролем наркокартелей. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказались от участия в саммите, чтобы, как утверждает агентство Bloomberg, «не раздражать Трампа». Мерц объяснил свой отказ крайне небольшим количеством глав государств и правительств, которые соберутся в Санта-Марте. Елисейский дворец сообщил об отмене поездки президента Франции Эммануэля Макрона в Колумбию без уточнения причин.

Существенное влияние на ход и результаты саммита может оказать наращивание до 16 тыс. военных группировки сил США в южной части Карибского бассейна, удары по судам и быстроходным катерам под предлогом борьбы с наркотрафиком, а также угрозы вторжения в Венесуэлу. -0-

