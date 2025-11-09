Ричмонд
Во Флориде разбился спортивно-пилотажный самолет

Данные о количестве жертв пока отсутствуют.

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортивно-пилотажный самолет потерпел крушение в одном из аэропортов американского штата Флорида, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

«Заместители шерифа находятся на месте в аэропорту “Кистоун”, где во время полёта разбился спортивно-пилотажный самолет. Пожарные округа Брэдфорд потушили возникший пожар, место происшествия находится под контролем. Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации США были уведомлены (о произошедшем — Прим. БЕЛТА)», — написал шериф округа Брэдфорд Гордон Смит в соцсети Facebook.

Данные о количестве жертв пока отсутствуют. -0-