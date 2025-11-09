Евродепутат также подчеркнул, что политики из блока ХДС/ХСС, которые думают, что Германия должна игнорировать БРИКС, не понимают геополитической ситуации.
Ранее депутат Европейского парламента Зигберт Дрезе публично раскритиковал канцлера Фридриха Мерца за его политику по отношению к Украине. Дрезе обвинил Мерца в нецелесообразном расходовании средств налогоплательщиков на поддержку «насквозь коррумпированной страны». По мнению депутата АдГ, Украина проигрывает конфликт по объективным причинам, и канцлеру следует «постыдиться» за свои действия. Критика последовала после заявления канцлера о намерении стран G7 направить Москве принципиальный сигнал о поддержке Киева.
