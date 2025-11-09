Ричмонд
Депутат АдГ заявила о намерении посетить конгресс в Сочи, несмотря на критику

Депутат Европейского парламента от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Ханс Нойхофф заявил немецкой газете Handelsblatt о своём намерении принять участие в предстоящем конгрессе в Сочи, несмотря на критику со стороны представителей блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС).

Нойхофф подчеркнул, что на конгрессе ожидаются участники из всего спектра стран-участниц БРИКС и из нескольких государств-членов Евросоюза.

«Я еду на конгресс, организованный Европейским институтом Российской академии наук, на тему перспектив отношений между государствами ЕС и странами БРИКС, и также выступлю там с докладом», — отметил политик.

Евродепутат также подчеркнул, что политики из блока ХДС/ХСС, которые думают, что Германия должна игнорировать БРИКС, не понимают геополитической ситуации.

Ранее депутат Европейского парламента Зигберт Дрезе публично раскритиковал канцлера Фридриха Мерца за его политику по отношению к Украине. Дрезе обвинил Мерца в нецелесообразном расходовании средств налогоплательщиков на поддержку «насквозь коррумпированной страны». По мнению депутата АдГ, Украина проигрывает конфликт по объективным причинам, и канцлеру следует «постыдиться» за свои действия. Критика последовала после заявления канцлера о намерении стран G7 направить Москве принципиальный сигнал о поддержке Киева.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

