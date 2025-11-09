Захарова: Россия должна укреплять себя, не рассчитывая на благоразумие Запада

Россия должна сосредоточиться на укреплении и развитии страны в первую очередь изнутри, не рассчитывая на благоразумие Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире ТВЦ.
«Нам нужно работать над собой, исходя из тех задач, которые ставит правительство и президент Владимир Путин. Те поручения, которые вытекают из крупных форумов и со временем превращаются в законодательные инициативы. Мы должны укреплять страну, понимая, что надеяться на благоразумие Запада — это просто неблагоразумно», — подчеркнула Захарова.
Она отметила, что России «очевидно нужно опираться только на себя» и строить такую политику, чтобы ни в коем случае не зависеть от «каких-то новых политических тенденций у западных игроков».
При этом дипломат добавила, что Россия открыта для сотрудничества с теми странами, которые готовы развивать равноправные и адекватные отношения, основанные на международном праве и двусторонних договоренностях.
По словам Захаровой, сейчас западные объединения и отдельные государства внутренне разобщены, а ожидать восстановления гармонии в мировой политике — всё равно что «ждать у моря погоды».
Недавно Мария Захарова заявила, что Минобороны РФ отслеживает все поставки вооружений Киеву от западных коалиций.