Захарова: Россия должна укреплять себя, не рассчитывая на благоразумие Запада

«Нам нужно работать над собой, исходя из тех задач, которые ставит правительство и президент Владимир Путин. Те поручения, которые вытекают из крупных форумов и со временем превращаются в законодательные инициативы. Мы должны укреплять страну, понимая, что надеяться на благоразумие Запада — это просто неблагоразумно», — подчеркнула Захарова.