Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Россия должна укреплять себя, не рассчитывая на благоразумие Запада

Захарова отметила, что сейчас западные объединения и отдельные государства внутренне разобщены.

Источник: Комсомольская правда

Россия должна сосредоточиться на укреплении и развитии страны в первую очередь изнутри, не рассчитывая на благоразумие Запада. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире ТВЦ.

«Нам нужно работать над собой, исходя из тех задач, которые ставит правительство и президент Владимир Путин. Те поручения, которые вытекают из крупных форумов и со временем превращаются в законодательные инициативы. Мы должны укреплять страну, понимая, что надеяться на благоразумие Запада — это просто неблагоразумно», — подчеркнула Захарова.

Она отметила, что России «очевидно нужно опираться только на себя» и строить такую политику, чтобы ни в коем случае не зависеть от «каких-то новых политических тенденций у западных игроков».

При этом дипломат добавила, что Россия открыта для сотрудничества с теми странами, которые готовы развивать равноправные и адекватные отношения, основанные на международном праве и двусторонних договоренностях.

По словам Захаровой, сейчас западные объединения и отдельные государства внутренне разобщены, а ожидать восстановления гармонии в мировой политике — всё равно что «ждать у моря погоды».

Недавно Мария Захарова заявила, что Минобороны РФ отслеживает все поставки вооружений Киеву от западных коалиций.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше