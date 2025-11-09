В Полтавской области возникли серьёзные проблемы с электроснабжением

О сроках устранения неисправностей не сообщается. Ранее «ДТЭК» проинформировал о серьёзных повреждениях одной из своих ТЭС. Компания «Центрэнерго», в свою очередь, заявила о полной остановке работы всех государственных ТЭС страны и нулевой генерации электроэнергии.