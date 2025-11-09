Ричмонд
В Британии сожгли чучело премьер-министра Стармера

В британском городке Эденбридж на традиционном праздновании Ночи Гая Фокса было публично сожжено гигантское чучело премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В британском городке Эденбридж на традиционном праздновании Ночи Гая Фокса было публично сожжено гигантское чучело премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Мероприятие, организованное почти столетним Обществом костров Эденбриджа, состоялось 8 ноября и собрало тысячи участников, сообщает РИА Новости.

Торжества начались с факельного шествия по улицам города. Участники в костюмах исторических персонажей, включая чучела Гая Фокса и Анны Болейн, прошли по маршруту под скандирование толпы: «Сожжем предателя Стармера!» и «Что мы сделаем? Сожжем его!». За процессией следовали сборщики благотворительных пожертвований, призывавшие зрителей жертвовать средства, «если у них что-то осталось после Стармера».

Кульминацией вечера стало шоу фейерверков и сожжение двух 11-метровых чучел. Одно из них изображало традиционного Гая Фокса, а второе — Кира Стармера. Замена одного из чучел на фигуру известного политика с неоднозначной репутацией стала местной традицией около 30 лет назад.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь Трампа назвала BBC фейковым СМИ.

