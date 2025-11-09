Ричмонд
СМИ: президент Сирии аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом

SANA: президент Сирии аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом.

Источник: Reuters

КАИР, 9 ноя — РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, пишет сирийское информационное агентство SANA.

«Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом», — говорится в сообщении агентства.

Визит сирийского лидера в Вашингтон станет первым с момента обретения страной независимости в 1946 году.

Ранее США сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. На сайте американского минфина сообщается, что из списка американских санкций также убран глава МВД Сирии Анас Хаттаб.

В четверг СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента. В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 14 членов Совбеза, включая РФ. Против не выступил никто. Воздержалась только КНР.

