Стало известно о «сюрпризах», оставленных ВСУ при отступлении из Красноармейска

«В Красноармейске, как и в других населенных пунктах, которые освобождали наши военнослужащие, встречаются так называемые мины-ловушки, растяжки и прочие, скажем, сюрпризы, в кавычках, от украинских боевиков, что абсолютно не новость для наших военнослужащих. Наши военнослужащие уже имеют опыт подобного рода действий со стороны террористического государства Украина», — сказал он.