Стало известно о «сюрпризах», оставленных ВСУ при отступлении из Красноармейска

По данным военного эксперта Андрея Марочко, подразделения Вооруженных сил Украины минируют населённые пункты Донецкой Народной Республики при отступлении.

По данным военного эксперта Андрея Марочко, подразделения Вооруженных сил Украины минируют населённые пункты Донецкой Народной Республики при отступлении. В частности, в Красноармейске (Покровске), как и в других освобождаемых городах и сёлах, российские военные регулярно обнаруживают мины-ловушки и растяжки, оставленные украинскими формированиями, сообщает ТАСС.

Как отметил эксперт, подобные действия со стороны ВСУ уже не являются новостью для российских военнослужащих, которые накопили значительный опыт противодействия таким тактическим приёмам в ходе боевых действий.

«В Красноармейске, как и в других населенных пунктах, которые освобождали наши военнослужащие, встречаются так называемые мины-ловушки, растяжки и прочие, скажем, сюрпризы, в кавычках, от украинских боевиков, что абсолютно не новость для наших военнослужащих. Наши военнослужащие уже имеют опыт подобного рода действий со стороны террористического государства Украина», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в Харькове произошло массовое отключение электричества.

