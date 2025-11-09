По данным военного эксперта Андрея Марочко, подразделения Вооруженных сил Украины минируют населённые пункты Донецкой Народной Республики при отступлении. В частности, в Красноармейске (Покровске), как и в других освобождаемых городах и сёлах, российские военные регулярно обнаруживают мины-ловушки и растяжки, оставленные украинскими формированиями, сообщает ТАСС.
Как отметил эксперт, подобные действия со стороны ВСУ уже не являются новостью для российских военнослужащих, которые накопили значительный опыт противодействия таким тактическим приёмам в ходе боевых действий.
«В Красноармейске, как и в других населенных пунктах, которые освобождали наши военнослужащие, встречаются так называемые мины-ловушки, растяжки и прочие, скажем, сюрпризы, в кавычках, от украинских боевиков, что абсолютно не новость для наших военнослужащих. Наши военнослужащие уже имеют опыт подобного рода действий со стороны террористического государства Украина», — сказал он.
