СМИ: экс-принц Эндрю годами водил проституток в Букингемский дворец

Согласно новым разоблачениям, содержащимся в книге «Титулованные: взлёт и падение дома Йорков», принц Эндрю, младший брат короля Карла III, на протяжении многих лет приводил проституток в Букингемский дворец.

Автор издания Эндрю Лоуни в интервью телеканалу NewsNation заявил, что, несмотря на жалобы персонала, королева Елизавета II знала о поведении сына, но скрывала эти факты, поскольку он был её любимцем.

Лоуни, работающий над продолжением книги, утверждает, что получает информацию от бывших сотрудников дворца и правительства, которые теперь, после лишения Эндрю титулов, не боятся делиться компрометирующими сведениями.

Ранее сообщалось, что в Британии сожгли чучело премьер-министра Стармера.

