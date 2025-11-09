Тысячи жителей южного городка Эденбридж собрались на традиционное празднование ночи Гая Фокса, где в центре внимания оказалось гигантское чучело британского премьера Кира Стармера Его в итоге сожгли под восторженные крики толпы. Об этом сообщает РИА Новости.
Вечером, начиная с 18:00 (21:00 мск), через весь городок прошла факельная процессия: участники в костюмах епископа и церковного хора несли чучела не только Гая Фокса, но и исторической фигуры — Анны Болейн с отрубленной головой.
По пути от Фиркрофт-уэй до поля на окраине города, принадлежащего Обществу костров, толпа зрителей громко кричала: «Сожжем предателя Стармера!» и «Что мы сделаем? Сожжем его!».
По данным источника, чучелу Стармера вложили в руки факел и планшет с надписью «подлиза Трампа», а за пояс зацепили телефон с цифровым удостоверением, символизируя непопулярный закон британского правительства, против которого подписали почти 3 миллиона человек. На копию политика также нацепили значок «вредитель фермеров».
Подчеркивается, что ночь Гая Фокса в Британии традиционно отмечают 5 ноября, но в Эденбридже празднование в этом году прошло в субботу, 8 ноября. Организует это действо Общество костров Эденбриджа, существующее уже почти 100 лет.
Недавно стало известно, что Кир Стармер не сможет удержаться на своем посту до лета 2026 года. Уточняется, что на данный момент положение политика является более чем шатким и он стремительно теряет доверие среди населения.