Британцы сожгли чучело Стармера: на мероприятие пришли тысячи жителей

По данным источника, чучелу Стармера вложили в руки факел и планшет с надписью «подлиза Трампа», а за пояс зацепили телефон с цифровым удостоверением, символизируя непопулярный закон британского правительства, против которого подписали почти 3 миллиона человек. На копию политика также нацепили значок «вредитель фермеров».