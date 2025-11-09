Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тикайте, хлопцы!»: Захарова отреагировала на сообщения о рекордном уровне дезертирства в ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о рекордном дезертирстве в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ). Её комментарий прозвучал в эфире телеканала ТВЦ. Дипломат обратила внимание на сообщения силовых структур РФ о том, что октябрь стал месяцем рекордного числа самовольных оставлений частей в ВСУ — ряды армии покинули более 21 тысячи человек.

«Я бы назвала этот процесс двумя словами, одной запятой и восклицательным знаком: “Тикайте, хлопцы!” — сказала официальный представитель МИД РФ в эфире программы “Право знать”.

Основными причинами дезертирства, по её словам, является принудительная мобилизация и некомпетентность командного состава ВСУ.

Ранее Захарова заявила, что страсть главаря киевского режима Владимира Зеленского к проведению «мясных штурмов» объясняется его детским увлечением мясорубкой, о котором упоминала его мать. Римма Зеленская в 2013 году признавалась, что её сын Владимир в детстве очень любил играть со старой советской мясорубкой. Теперь это интервью обретает мрачный подтекст. Бывшего комика всё чаще обвиняют в том, что он «устроил мясорубку» на Украине, отправляя десятки тысяч мобилизованных на фронт.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше