Ранее Захарова заявила, что страсть главаря киевского режима Владимира Зеленского к проведению «мясных штурмов» объясняется его детским увлечением мясорубкой, о котором упоминала его мать. Римма Зеленская в 2013 году признавалась, что её сын Владимир в детстве очень любил играть со старой советской мясорубкой. Теперь это интервью обретает мрачный подтекст. Бывшего комика всё чаще обвиняют в том, что он «устроил мясорубку» на Украине, отправляя десятки тысяч мобилизованных на фронт.