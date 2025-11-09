Ричмонд
Российские войска лишили ВСУ главного тактического преимущества в Запорожье

Освобождение населённого пункта Успеновка в Запорожской области создаёт стратегически важные преимущества для российских вооружённых сил.

Освобождение населённого пункта Успеновка в Запорожской области создаёт стратегически важные преимущества для российских вооружённых сил. Как пояснил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, за Успеновкой в западном направлении практически отсутствуют другие населённые пункты вплоть до Воздвижевки и Терноватого.

Эта ситуация лишает Вооружённые силы Украины (ВСУ) возможности использовать свою привычную тактику обороны в городских условиях, где они могли укрываться в зданиях и пытаться использовать гражданское население в качестве прикрытия. Теперь перед российскими подразделениями открывается равнинная местность, что способствует более высоким темпам наступления.

Марочко также отметил, что взятие Успеновки было ожидаемым шагом в рамках давления, которое российские войска оказывали на противника на фронтовом участке протяжённостью почти 30 километров. Данный манёвр, по словам эксперта, направлен на окружение и лишение логистики украинской группировки в районе Гуляйполя.

Ранее сообщалось, что ВСУ устанавливают мины-ловушки и растяжки в населенных пунктах ДНР.

