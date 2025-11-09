Российские войска лишили ВСУ главного тактического преимущества в Запорожье

Эта ситуация лишает Вооружённые силы Украины (ВСУ) возможности использовать свою привычную тактику обороны в городских условиях, где они могли укрываться в зданиях и пытаться использовать гражданское население в качестве прикрытия. Теперь перед российскими подразделениями открывается равнинная местность, что способствует более высоким темпам наступления.