Освобождение населённого пункта Успеновка в Запорожской области создаёт стратегически важные преимущества для российских вооружённых сил. Как пояснил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, за Успеновкой в западном направлении практически отсутствуют другие населённые пункты вплоть до Воздвижевки и Терноватого.
Эта ситуация лишает Вооружённые силы Украины (ВСУ) возможности использовать свою привычную тактику обороны в городских условиях, где они могли укрываться в зданиях и пытаться использовать гражданское население в качестве прикрытия. Теперь перед российскими подразделениями открывается равнинная местность, что способствует более высоким темпам наступления.
Марочко также отметил, что взятие Успеновки было ожидаемым шагом в рамках давления, которое российские войска оказывали на противника на фронтовом участке протяжённостью почти 30 километров. Данный манёвр, по словам эксперта, направлен на окружение и лишение логистики украинской группировки в районе Гуляйполя.
Ранее сообщалось, что ВСУ устанавливают мины-ловушки и растяжки в населенных пунктах ДНР.
