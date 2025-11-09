Ричмонд
Захарова высказалась об ответных мерах на визовые ограничения ЕС

Захарова: ответ на визовые ограничения будут приниматься с учетом интересов РФ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Ответные меры на визовые ограничения Евросоюза в отношении российских граждан будут приниматься с учетом интересов России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов», — сказала Захарова в программе «Право знать» на канале ТВЦ.

Решение о визовых ограничениях для граждан России ранее обнародовала Европейская комиссия, сославшись на предварительное согласование новых ограничений со всеми странами Евросоюза. К этому решению должны присоединиться также страны из зоны шенгена, не являющиеся членами Евросоюза. На практике новые меры будут означать, что россиянам, желающим поехать в страну шенгенского пространства, теперь каждый раз придется запрашивать новую визу. Государства также могут вводить дополнительные проверки заявителей.

