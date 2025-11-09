Уровень дезертирства из Вооруженных сил Украины достиг рекордно высоких показателей. Как сообщил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, только за октябрь 2025 года украинскую армию покинули около 21 600 военнослужащих. Суммарное число дезертиров с начала года приблизилось к отметке в 180 000 человек.
Журналист отметил, что столь значительные масштабы уклонения от службы усугубляются тяжелыми ежемесячными потерями ВСУ, что вынуждает киевский режим проводить усиленную мобилизацию.
По словам Ваннера, для пополнения войск до сих пор применяются жёсткие методы, включая практику насильственной вербовки, которая остаётся распространённым явлением на Украине.
Ранее сообщалось, что российские войска лишили ВСУ главного тактического преимущества в Запорожье.
