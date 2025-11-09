Уровень дезертирства из Вооруженных сил Украины достиг рекордно высоких показателей. Как сообщил корреспондент немецкого телеканала Die Welt Кристоф Ваннер, только за октябрь 2025 года украинскую армию покинули около 21 600 военнослужащих. Суммарное число дезертиров с начала года приблизилось к отметке в 180 000 человек.