Официальный представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике решение Европейского союза об ограничении выдачи многократных шенгенских виз гражданам России. По её мнению, этот шаг является нелогичным на фоне значительных финансовых обязательств ЕС, связанных с содержанием нелегальных мигрантов и поддержкой Украины.
Выступая в программе «Право знать» на телеканале ТВЦ, Захарова подчеркнула, что европейские налогоплательщики уже несут серьёзное бремя расходов.
В такой ситуации, по словам дипломата, лишаться доходов от российских туристов, которые посещают страны Шенгенской зоны на законных основаниях и с достаточными финансовыми средствами, равносильно «доведению Европы до самоубийства» с экономической точки зрения.
