Трамп намерен купить склады для размещения нелегальных мигрантов перед высылкой

«Администрация Трампа изучает возможность покупки складов, которые были спроектированы для таких клиентов, как Amazon, и переоборудования их в центры содержания под стражей иммигрантов перед их депортацией», — уточняет телеканал.
Власти рассматривают для этих целей склады на юге США, расположенные рядом с аэропортами, откуда обычно депортируют мигрантов. Переговоры о покупке складов находятся на начальной стадии, а стоимость будущей сделки не раскрывается.
Ранее появилась информация, что власти Соединённых Штатов могут начать платить подросткам-нелегалам, чтобы они на добровольной основе покидали территорию страны. Правительство США планирует выделять мигрантам 2,5 тысячи долларов. Мера поддержки будет распространяться на подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которые пребывают на территории Соединённых Штатов нелегально и без сопровождения. При этом жителей Мексики из программы исключили.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.