Трамп намерен купить склады для размещения нелегальных мигрантов перед высылкой

Ранее появилась информация, что власти Соединённых Штатов могут начать платить подросткам-нелегалам, чтобы они на добровольной основе покидали территорию страны. Правительство США планирует выделять мигрантам 2,5 тысячи долларов. Мера поддержки будет распространяться на подростков в возрасте от 14 до 17 лет, которые пребывают на территории Соединённых Штатов нелегально и без сопровождения. При этом жителей Мексики из программы исключили.