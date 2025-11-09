Столтенберг: НАТО не начнет третью мировую войну из-за Украины

Генсек ответил, что этого не произойдет, потому что в обратном случае НАТО прежде всего «придется вывести из строя российские системы ПВО в Белоруссии и России». «А если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, мы должны будем его сбить, и тогда мы окажемся в состоянии полноценной войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не хотим. Как сказал [Джо] Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск третьей мировой войны ради Украины», — пояснил Столтенберг.