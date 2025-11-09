Ричмонд
Столтенберг: НАТО не начнет третью мировую войну из-за Украины

ЛОНДОН, 9 ноября. /ТАСС/. Бывший генеральный секретарь НАТО (2014−2024), министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг считает, что Североатлантический альянс не развяжет третью мировую войну с Россией из-за Украины.

Источник: AP 2024

По его словам, в разговоре с Владимиром Зеленским в феврале 2022 года он исключил возможность установления бесполетной зоны над Украиной из-за риска перерастания конфликта в войну с РФ.

«Он позвонил мне из бункера в Киеве, неподалеку от которого стояли российские танки, — сказал Столтенберг в интервью британской еженедельной газете The Sunday Times. — И сказал: “Я понимаю, что вы не отправите сухопутные войска НАТО, хотя я и не согласен. Но, пожалуйста, закройте воздушное пространство. Не позволяйте российским самолетам, беспилотникам и вертолетам летать и атаковать нас”».

Генсек ответил, что этого не произойдет, потому что в обратном случае НАТО прежде всего «придется вывести из строя российские системы ПВО в Белоруссии и России». «А если в воздухе окажется российский самолет или вертолет, мы должны будем его сбить, и тогда мы окажемся в состоянии полноценной войны между НАТО и Россией. А мы этого делать не хотим. Как сказал [Джо] Байден, который в то время был президентом США, мы не пойдем на риск третьей мировой войны ради Украины», — пояснил Столтенберг.

«Наша цель состоит не в том, чтобы получить Перл-Харбор и оказаться в ситуации, когда [в конфликт] вовлечен весь альянс. Поэтому мы продолжаем помогать Украине, чтобы они могли сражаться, но мы не желаем отправлять войска НАТО и напрямую втягиваться в военный конфликт с Россией. Я продолжаю верить, что это правильный подход», — указал Столтенберг.

