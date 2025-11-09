Орбан настаивает, что Венгрия освобождена от санкций США бессрочно

БУДАПЕШТ, 9 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает на том, что его страна получила от США не ограниченное по времени освобождение от санкций, которые могли бы помешать поставкам нефти и газа из России. Глава правительства убежден, что договоренность об этом была достигнута на его встрече с американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме 7 ноября.