Захарова назвала ограничение выдачи виз россиянам «самоубийством» для ЕС

Дипломат отметила, что европейские налогоплательщики платят за содержание нелегальных мигрантов, а также существует риск роста расходов на поддержку киевского режима.
«И к этому всему ещё лишить себя туристов, приезжающих из России, которые приезжали по документам, с определённой финансовой подушкой, гарантирующей им легальное нахождение на территории стран Европейского союза. Я считаю, что это доведение Европы до самоубийства», — подчеркнула Захарова.
Напомним, что Еврокомиссия запретила выдачу новых многократных шенгенских виз гражданам России, сделав исключения для случаев, связанных с медицинской необходимостью или наличием второго гражданства страны ЕС. Кроме того, Еврокомиссия сообщила, что многократные визы россиянам могут выдавать в исключительных случаях и по политическим причинам — диссидентам, независимым журналистам, правозащитникам и представителям организаций гражданского общества. Политологи связывают данные ограничения с конфронтацией между Россией и ЕС.
Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.