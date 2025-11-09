Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бывший принц Эндрю годами водил проституток в Букингемский дворец

Бывший принц Эндрю, лишившийся аристократических титулов по решению короля Карла III, регулярно приводил проституток в Букингемский дворец. Соответствующая информация содержится в книге «Титулованные: взлёт и падение дома Йорков», автор которой Эндрю Лоуни дал интервью телеканалу NewsNation.

«Он годами приводил проституток в Букингемский дворец. Это происходило регулярно. Сотрудники жаловались начальству, но ничего не предпринималось… Конечно, королева знала, её информировали… Но он был её любимым сыном, и ему всё сходило с рук. Они заминали это — до сих пор», — сообщил Лоуни.

Писатель, работающий над продолжением разоблачительной книги о бывшем принце, также отметил, что получает информацию от лиц, работавших в Букингемском дворце и кабинете министров Соединённого Королевства. По его словам, источники стали более откровенными после того, как Эндрю потерял все аристократические титулы.

Напомним, что в ноябре британский монарх Карл III официально лишил своего брата Эндрю титула. Отныне Эндрю Маунтбеттен-Виндзор не имеет права использовать обращение «Его Королевское Высочество» и титул принца. Ранее Эндрю добровольно отказался от титула герцога Йоркского после обвинений в сексуальных домогательствах и связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Карл III: биография монарха и его путь к трону Великобритании
Королевская семья остается для жителей Великобритании и стран Содружества символом величия и благородства. Новым главой королевства после смерти Елизаветы II стал Карл III, который был принцем долгие годы. Как он шел к этому и чего добился в жизни — разберем подробно в статье.
Читать дальше