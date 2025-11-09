Бывший принц Эндрю годами водил проституток в Букингемский дворец

«Он годами приводил проституток в Букингемский дворец. Это происходило регулярно. Сотрудники жаловались начальству, но ничего не предпринималось… Конечно, королева знала, её информировали… Но он был её любимым сыном, и ему всё сходило с рук. Они заминали это — до сих пор», — сообщил Лоуни.