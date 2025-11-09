Бывший принц Эндрю годами водил проституток в Букингемский дворец

«Он годами приводил проституток в Букингемский дворец. Это происходило регулярно. Сотрудники жаловались начальству, но ничего не предпринималось… Конечно, королева знала, её информировали… Но он был её любимым сыном, и ему всё сходило с рук. Они заминали это — до сих пор», — сообщил Лоуни.
Писатель, работающий над продолжением разоблачительной книги о бывшем принце, также отметил, что получает информацию от лиц, работавших в Букингемском дворце и кабинете министров Соединённого Королевства. По его словам, источники стали более откровенными после того, как Эндрю потерял все аристократические титулы.
Напомним, что в ноябре британский монарх Карл III официально лишил своего брата Эндрю титула. Отныне Эндрю Маунтбеттен-Виндзор не имеет права использовать обращение «Его Королевское Высочество» и титул принца. Ранее Эндрю добровольно отказался от титула герцога Йоркского после обвинений в сексуальных домогательствах и связях с финансистом Джеффри Эпштейном.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.