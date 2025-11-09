Ричмонд
NewsNation: бывший принц Эндрю водил проституток в Букингемский дворец

Писатель Лоуни рассказал, почему королева Елизавета II прощала аморальные поступки своего сына.

Источник: Комсомольская правда

Британский принц Эндрю, недавно лишённый титулов и привилегий, регулярно приводил в Букингемский дворец проституток. Об этом информирует телеканал NewsNation со ссылкой на Эндрю Лоуни, автора книги «Титулованные: взлёт и падение дома Йорков».

«Это происходило регулярно», — сказал Лоуни в интервью телеканалу, добавив, что от сотрудников дворца регулярно поступали жалобы на такое поведение принца, однако никаких мер не предпринималось.

Лоуни утверждает, что о склонностях принца знала королева Елизавета II, но похождения Эндрю замалчивались, потому что он был её любимым сыном.

Напомним, король Карл III лишил своего младшего брата всех званий, титулов, орденов и пэрства, включая титул принца, который был дан ему при рождении. Также его лишили права жить в королевской резиденции Royal Lodge в Виндзоре.

Причиной стало аморальное поведение экс-принца. Сообщалось, что Эндрю использовал свое служебное положение для личного обогащения и знакомств с женщинами. Так, сообщалось, что во время одной из поездок в Таиланд он заказал в свой номер в пятизвездочном отеле услуги 40 проституток за четыре дня.

Также сообщалось, что в 2015 году стало известно о причастности принца к делу американского магната-педофила Джеффри Эпштейна.

