Захарова: Россия ответит на визовые ограничения ЕС с учетом своих интересов

Россия ответит на визовые ограничения со стороны ЕС с учетом собственных интересов, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Ответные меры будут, но они будут приниматься в соответствии и с учетом, в первую очередь, наших национальных интересов», — сказала она в программе «Право знать» на телеканале ТВЦ.
Кроме того, Захарова выразила мнение, что ограничение выдачи многократных шенгенских виз гражданам РФ является «доведением Европы до самоубийства». Официальный представитель МИД пояснила, что подобными шагами страны региона теряют российских туристов.
Напомним, ранее Европейская комиссия сообщила, что члены ЕС предварительно согласовали введение визовых ограничений для граждан РФ. К такому решению также должны присоединиться страны из Шенгенской зоны, которые не входят в Евросоюз.
Указанные ограничения предполагают, что российским гражданам потребуется подавать заявление на новую визу каждый раз при въезде в государства этого пространства. Глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя меры ЕК, назвала «особой привилегией» для россиян поездки в страны ЕС.