Франция поставляет старые рыболовные сети для помощи ВСУ

Срок эксплуатации таких сетей составляет от одного до двух лет, после чего они признаются непригодными для дальнейшего использования в рыболовстве. Благотворительная организация Kernic Solidarité уже отправила две партии груза общей протяжённостью 280 километров. На Украине эти сети применяются для создания заграждений вдоль дорог и между опорами с целью перехвата дронов.