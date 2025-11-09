Франция поставляет старые рыболовные сети для помощи ВСУ

Франция организовала поставки старых рыболовных сетей на Украину для использования в качестве средства противодействия беспилотным летательным аппаратам.
Как сообщает британское издание The Guardian, источником материалов стали рыболовные порты в регионе Бретань, где скапливаются значительные объёмы отслуживших свой срок сетей.
Срок эксплуатации таких сетей составляет от одного до двух лет, после чего они признаются непригодными для дальнейшего использования в рыболовстве. Благотворительная организация Kernic Solidarité уже отправила две партии груза общей протяжённостью 280 километров. На Украине эти сети применяются для создания заграждений вдоль дорог и между опорами с целью перехвата дронов.
