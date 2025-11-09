Ричмонд
Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом

США исключили Ахмеда аш-Шараа из санкционного списка.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл с официальным визитом в США. Об этом пишет агентство SANA.

Известно, что этот визит станет первым в истории. С момента провозглашения независимости страны в 1946 году сирийский лидер никогда не приезжал в Вашингтон.

На этой неделе США приняли решение исключить Ахмеда аш-Шараа из состава лиц, подпадающих под санкции.

Ожидается, что в ходе визита в Вашингтон сирийский лидер официально оформит вступление своей страны в международную коалицию, возглавляемую США и направленную на борьбу с террористической организацией «Исламское государство»*.

Ранее KP.RU сообщал, что Ахмед аш-Шараа 15 октября посетил Москву для обсуждения с президентом России Владимиром Путиным вопросов двустороннего сотрудничества. Подчеркивалось, что визит носил официальный характер и был направлен на развитие политических и экономических связей между странами в рамках реструктуризации отношений.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

