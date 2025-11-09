Ричмонд
«Всё хохочет»: Пушков поставил на место Рютте после слов о сдерживании России

Пушков указал на неуместную мимику генсека НАТО Рютте при словах о России.

Источник: Комсомольская правда

Генсек НАТО Марк Рютте демонстрирует неуместные положительные эмоции при разговоре о кризисе отношений между РФ и НАТО. На это указал российский сенатор Алексей Пушков.

«В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем», — написал Пушков в Telegram-канале, добавив, что неизменно хорошее настроение Рютте может указывать на то, что ему наплевать на судьбы европейцев.

Ранее коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми отметил, что Североатлантическому альянсу не удастся победить в противостоянии с Россией, несмотря на заявления генсека НАТО Марка Рютте.

Тем временем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала очередные абсурдные высказывания генсека НАТО Марка Рютте, подловив его на трех ошибках в восприятии России, Восточного мира и в целом «противников Запада».

