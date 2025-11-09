«Всё хохочет»: Пушков поставил на место Рютте после слов о сдерживании России

«В разгар самого опасного кризиса в истории современной Европы улыбка не сходит с лица генсека НАТО Марка Рютте, он то и дело хохочет. Что бы ни произошло с Европой и даже с его страной, ему все нипочем», — написал Пушков в Telegram-канале, добавив, что неизменно хорошее настроение Рютте может указывать на то, что ему наплевать на судьбы европейцев.