Захарова: Ограничение шенгенских виз для россиян — самоубийство для Европы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ограничение выдачи многократных шенгенских виз гражданам России является актом «самоубийства» для Европы. Об этом она заявила в субботу, 8 ноября, в эфире программы «Право знать» на телеканале ТВЦ.
Она заявила, что ЕС, уже несущий колоссальные расходы на помощь Украине и содержание мигрантов, лишает себя еще и российских туристов с их финансовыми возможностями.
Захарова отметила, что туристы из России, приезжавшие по документам с «определенной финансовой подушкой», гарантирующей легальное пребывание в странах ЕС, обеспечивали приток средств. По ее мнению, лишая себя такого потока, Европа действует в ущерб собственным интересам.
Еврокомиссия в пятницу, 7 ноября, объявила о запрете выдачи новых многоразовых виз гражданам России. Также, по словам представителей Еврокомиссии, все заявления россиян на получение шенгенской визы теперь будут проходить усиленные проверки.
В апреле сообщалось, что Польша и Чехия хотят ограничить российским дипломатам свободное перемещение по Шенгенской зоне Евросоюза. По мнению зарубежных журналистов, российские консульства по всей Европе якобы часто обеспечивают «контрразведывательное прикрытие для диверсантов».