Лидер Сирии аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой CENTCOM Купером

Прибывший в США аш-Шараа опубликовал видеозапись с моментом его игры с американским генералом.

Источник: Аргументы и факты

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил в социальных сетях, что сыграл в баскетбол с главой Центрального командования США (CENTCOM) Брэдом Купером и командующим международной коалицией в Сирии и Ираке Кевином Ламбертом.

Ранее стало известно, что сирийский лидер прибыл в Соединённые Штаты с официальным визитом. Перед этим Совбез ООН отметил санкции, действовавшие в отношении аш-Шараа.

«Побросали немного мяч на площадке с адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом», — отметил сирийский лидер, который также опубликовал соответствующий ролик.

В конце видеозаписи запечатлено, как аш-Шараа пожимает командующему международной коалицией и хлопает его по плечу.

Напомним, аш-Шараа стал президентом Сирии на переходный период в январе 2025 года. 15 октября состоялись его переговоры с российским лидером. Встреча продолжалась более 2,5 часа.

