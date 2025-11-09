Лидер Сирии аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой CENTCOM Купером

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа сообщил в социальных сетях, что сыграл в баскетбол с главой Центрального командования США (CENTCOM) Брэдом Купером и командующим международной коалицией в Сирии и Ираке Кевином Ламбертом.
Ранее стало известно, что сирийский лидер прибыл в Соединённые Штаты с официальным визитом. Перед этим Совбез ООН отметил санкции, действовавшие в отношении аш-Шараа.
«Побросали немного мяч на площадке с адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом», — отметил сирийский лидер, который также опубликовал соответствующий ролик.
В конце видеозаписи запечатлено, как аш-Шараа пожимает командующему международной коалицией и хлопает его по плечу.
Напомним, аш-Шараа стал президентом Сирии на переходный период в январе 2025 года. 15 октября состоялись его переговоры с российским лидером. Встреча продолжалась более 2,5 часа.