Мамдани заявил, что полиция Нью-Йорка не будет сотрудничать с ICE

«Моя полиция Нью-Йорка и дальше не будет оказывать помощь ICE, когда они пытаются запугивать ньюйоркцев во всех пяти районах», — сказал Мамдани телеканалу Spectrum News.
Демократический социалист Мамдани ранее победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем веке и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах.
Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена продолжить бороться с преступностью в Нью-Йорке после победы Мамдани.