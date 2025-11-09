Мамдани заявил, что полиция Нью-Йорка не будет сотрудничать с ICE

Демократический социалист Мамдани ранее победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем веке и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах.