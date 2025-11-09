Ричмонд
Мамдани заявил, что полиция Нью-Йорка не будет сотрудничать с ICE

ВАШИНГТОН, 9 ноя — РИА Новости. Победивший на выборах мэра Нью-Йорка Зохран Мамдани заявил, что полиция города не будет сотрудничать с иммиграционной службой США (ICE).

Источник: AP 2024

«Моя полиция Нью-Йорка и дальше не будет оказывать помощь ICE, когда они пытаются запугивать ньюйоркцев во всех пяти районах», — сказал Мамдани телеканалу Spectrum News.

Демократический социалист Мамдани ранее победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он стал самым молодым градоначальником в нынешнем веке и первым мусульманином на этом посту. Мамдани выступает за создание магазинов с дешевыми продуктами, заморозку цен на арендную плату за часть жилья в городе и отмену платы за проезд на автобусах.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация намерена продолжить бороться с преступностью в Нью-Йорке после победы Мамдани.

