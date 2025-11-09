Ричмонд
В Белом доме BBC назвали фейковым СМИ, искажающим речи

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт назвала BBC фейковым СМИ за искажение речи американского лидера Дональда Трампа перед штурмом Капитолия в 2021 году. Заявление Левитт прозвучало в интервью газете Telegraph.

Источник: Life.ru

«Этот намеренно нечестный, избирательно отредактированный ролик Би-би-си является дополнительным доказательством того, что они полностью, на 100% фейковое СМИ», — сказала пресс-секретарь.

Она также уточнила, что BBC занимается распространением ложной информации о деятельности республиканца.

Ранее Азербайджан лишил телеканал BBC аккредитации и ликвидировал представительство. Сотрудники закрытого в Азербайджане представительства продолжали журналистскую деятельность на территории страны. Его деятельность не была предусмотрена международными договорами, поэтому представительство ликвидировали, а сотрудников лишили аккредитации. Подчёркивается, что у представительства BBC в Азербайджане отсутствуют правовые основания для деятельности.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

