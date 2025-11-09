В Белом доме BBC назвали фейковым СМИ, искажающим речи

Ранее Азербайджан лишил телеканал BBC аккредитации и ликвидировал представительство. Сотрудники закрытого в Азербайджане представительства продолжали журналистскую деятельность на территории страны. Его деятельность не была предусмотрена международными договорами, поэтому представительство ликвидировали, а сотрудников лишили аккредитации. Подчёркивается, что у представительства BBC в Азербайджане отсутствуют правовые основания для деятельности.