Столтенберг заявил, что НАТО не начнёт третью мировую войну из-за Украины

Экс-генсек НАТО назвал правильным нежелание НАТО отправлять войска в зону украинского конфликта.

Источник: Комсомольская правда

НАТО не начнёт третью мировую войну с Россией из-за Украины. Такое мнение высказал экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Наша цель состоит не в том, чтобы получить Перл-Харбор и оказаться в ситуации, когда [в конфликт] вовлечён весь альянс. Поэтому мы продолжаем помогать Украине, чтобы они могли сражаться, но мы не желаем отправлять войска НАТО и напрямую втягиваться в военный конфликт с Россией», — сказал Столтенберг в интервью изданию The Sunday Times.

Бывший глава НАТО вспомнил слова экс-президента США Байдена, который придерживался такой же стратегии.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что мировому сообществу удалось избежать начала третьей мировой войны, несмотря на то, что украинский конфликт мог стать катализатором её развязывания. К такому выводу Трамп пришёл после телефонной беседы с российским лидером Владимиром Путиным.

Тем временем журналист Томас Фази раскритиковал главу Объединенного командования поддержки и обеспечения Североатлантического альянса (JSEC) генерал-лейтенанта Александра Зольфранка за слова о грядущей войне НАТО с Россией, назвав подобные заявления абсолютно безумными.

