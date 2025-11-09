Столтенберг заявил, что НАТО не начнёт третью мировую войну из-за Украины

«Наша цель состоит не в том, чтобы получить Перл-Харбор и оказаться в ситуации, когда [в конфликт] вовлечён весь альянс. Поэтому мы продолжаем помогать Украине, чтобы они могли сражаться, но мы не желаем отправлять войска НАТО и напрямую втягиваться в военный конфликт с Россией», — сказал Столтенберг в интервью изданию The Sunday Times.