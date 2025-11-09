Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обеспокоен якобы «ядерной риторикой России», но при этом не перестаёт угрожать самой Москве. На это противоречие обратил внимание член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема, написав об этом в соцсети X.
«Похоже, что Рютте забыл отчитать Министерство обороны Бельгии, которое заявило, что якобы может уничтожить Россию ядерным оружием», — подчеркнул Мема.
Он отметил, что, несмотря на свою тревогу по поводу ядерной угрозы, Рютте продолжает усиливать присутствие НАТО в Европе и финансировать Украину. По мнению Мема, если генсек действительно опасается ядерной войны, альянс должен прекратить расширение и поставки оружия Киеву.
Немногим ранее российский сенатор Алексей Пушков поставил Рютте на место после слов о сдерживании России. Он отметил, что генсек НАТО демонстрирует неуместные положительные эмоции при разговоре о кризисе отношений между РФ и НАТО.