ВВС США перебросили B-52 в Испанию для совместных маневров с союзниками

Стратегические бомбардировщики B-52H Stratotanker ВВС США прибыли на авиабазу Морон в Испании. Об этом сообщило командование ВВС США в Европе и Африке, уточнив, что цель передислокации — участие в многосторонних учениях с союзниками, в том числе с Финляндией, Литвой и Швецией.