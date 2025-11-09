Столтенберг рассказал о главном страхе на посту генсека НАТО

В интервью газете The Times Столтенберг рассказал, что во время саммита НАТО в 2018 году, где Трамп заявил о рассмотрении такого шага, он испытывал серьёзное беспокойство по поводу того, что может войти в историю как генсек, при котором альянс прекратит своё существование.