Столтенберг рассказал о главном страхе на посту генсека НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг признался, что в период его руководства альянсом он опасался его возможного распада.
Причиной этих опасений стали угрозы президента США Дональда Трампа о выходе Соединённых Штатов из организации.
В интервью газете The Times Столтенберг рассказал, что во время саммита НАТО в 2018 году, где Трамп заявил о рассмотрении такого шага, он испытывал серьёзное беспокойство по поводу того, что может войти в историю как генсек, при котором альянс прекратит своё существование.
Ранее Столтенберг назвал тяжелейшее поражение в истории НАТО.
